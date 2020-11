Appel aux dons pour un chiot aux pattes avant cassées

Il hurlait de douleur lorsque Magalie, agent de chenil à l'Arche de Noé Ste Anne a pris son service ce samedi matin à 8h. "Il", c'est Rocco, un chiot Royal Bourbon de 4 mois, dont le maître est incarcéré pour plusieurs mois, une situation qui a conduit nos deux agents de chenil à prendre le relais au quotidien afin de ne pas laisser la maman et ses petits livrés à eux-mêmes.



Sans doute Rocco s'est-il trop aventuré dans les rochers et le mur de 5 m de haut qui bordent la cour.



Bilan de cette escapade: un devis à hauteur de 1500 € pour une chirurgie à effectuer rapidement.



Rocco a été opéré ce samedi matin et quittera la clinique mardi, vêtu d'une camisole car il ne devra pas bouger pendant un mois ; il rejoindra pour cela l'une des 4 cages de l'infirmerie du refuge pendant le temps nécessaire à sa guérison.



Le paiement des honoraires devra s'effectuer à la sortie de clinique de Rocco ce mardi, d'où cet appel à l'aide afin de nous permettre de réunir la trésorerie nécessaire.



Nous vous remercions d'avance de votre contribution car sans le respect de cette règle, nous devrons payer la prochaine intervention sur un animal au dépôt de l'animal en clinique et non à sa sortie.



Ici vous pouvez directement participer à cette cagnotte en cliquant sur le lien ci-après :

- Chacun participe du montant qu'il souhaite

- Tous les paiements sont sécurisés

- Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande par mail ou dans l'onglet message de la cagnotte .

MERCI INFINIMENT POUR LUI.

Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE ARCHE DE NOE

SAINTE ANNE

0692 36 28 09