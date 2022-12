Communiqué Appel aux dons pour un brunch de Noël en faveur des sans-abris

Le Mafate café et la Fondation l’Abbé Pierre organisent un brunch créole de Noël pour les sans-abri le vendredi 23 décembre à la Boutique Solidarité de la Fondation à Saint-Denis. Par NP - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 17:00

Le communiqué:



En ce mois de partage, Mafate Café et la Fondation l’Abbé Pierre organiseront un grand brunch créole de Noël pour 120 personnes sans-abris, le vendredi 23 décembre de 7h à 11h à la Boutique Solidarité de la Fondation au 100 rue Général de Gaulle à St-Denis.



Mafate Café, connu en tant que créateur du Brunch participera, avec la Fondation l’Abbé Pierre, à faire que la magie de Noël s’opère en ce fin d’année pour des personnes démunies, sans abris en forte croissance constante ces derniers mois.



Au menu : riz chauffé, poulet au manioc, morue frite, paté créole, pancake au manioc et au sirop la cuite, gateaux patate, letchis, jus de fruits frais et pleins d’autres gourmandises créoles.



Cet évènement aura de nombreux objectifs sociaux tels que : réinstaurer l’humanité des sans-abris, sensibiliser le public à cette cause, favoriser l’intégration de personnes en difficultés.



C’est pourquoi, toutes personnes désireuses de participer à l’évènement, pourront offrir également un brunch de Noël Pépé à 12,90€ ou Mémé à 25€ en payant directement via le site



La récolte des fonds payera les petits-déjeuners servis. Le suprlus obtenu, s’il y en avait, sera reversé à la Fondation l’Abbé Pierre pour soutenir leurs futurs projets.



Cet évènement sera un moment de partage en toute convivialité autour d’un brunch créole avec une distribution de cadeaux qui sera faite par des personnalités ou artistes réunionnais sur place le jour J.



