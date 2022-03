A la Une .. Appel aux dons pour la gamelle solidaire de mars

Comme chaque mois, l’Arche de Noé fait appel à la générosité des donateurs pour financer les repas des animaux du refuge. La crise sanitaire ayant impacté le soutien de ses partenaires habituels, le geste citoyen est plus nécessaire que jamais. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 16:19

Le communiqué :



À l'heure où les regards du monde se tournent à juste titre vers l'Ukraine et les souffrances infligées à son peuple, et alors que selon les résultats des sondages la préoccupation majeure des uns (Français) c'est le pouvoir d'achat quand pour les autres (Ukrainiens) c'est le pouvoir de vivre, notre solidarité doit continuer à s'exprimer pour les grandes causes comme pour la misère du quotidien.



C'est dans ce contexte très particulier que nous entamons notre tournée des popotes mensuelle avec notre désormais bien connue GAMELLE SOLIDAIRE DE MARS au profit de l'ARCHE DE NOÉ RÉUNION, une gamelle incontournable pour nous permettre de boucler notre budget mensuel "Aliments" pour les pensionnaires du refuge et en famille d'accueil en attente d'adoption.



Une GAMELLE SOLIDAIRE d'autant plus nécessaire que les dons de croquettes pour chiens dans notre jardinerie habituelle ont été lourdement impactés par le COVID puisque nous sommes passés de 180 sacs de 20 kg offerts par les clients du magasin en 2019, à 34 sacs en 2020 et seulement 20 sacs en 2021 soit une perte de dons de plus de 10 000 € pour le refuge. Un écart que nous essayons de combler chaque mois grâce à la GAMELLE SOLIDAIRE DE l'ARCHE DE NOÉ.



C'est dans ce contexte que nous avons mis en ligne cette cagnotte. Nous vous remercions d'y contribuer dans la mesure du possible

en cliquant sur le lien ci-après :



https://www.leetchi.com/c/la-gamelle-solidaire-de-mars-pour-larche-de-noe-reunion



Si vous ne pouvez contribuer à cette cagnotte, MERCI DE LA PARTAGER PARMI VOS AMIS, CAR PARTAGER C'EST AUSSI CONTRIBUER. À l'heure où les regards du monde se tournent à juste titre vers l'Ukraine et les souffrances infligées à son peuple, et alors que selon les résultats des sondages la préoccupation majeure des uns (Français) c'est le pouvoir d'achat quand pour les autres (Ukrainiens) c'est le pouvoir de vivre, notre solidarité doit continuer à s'exprimer pour les grandes causes comme pour la misère du quotidien.C'est dans ce contexte très particulier que nous entamons notre tournée des popotes mensuelle avec notre désormais bien connue GAMELLE SOLIDAIRE DE MARS au profit de l'ARCHE DE NOÉ RÉUNION, une gamelle incontournable pour nous permettre de boucler notre budget mensuel "Aliments" pour les pensionnaires du refuge et en famille d'accueil en attente d'adoption.Une GAMELLE SOLIDAIRE d'autant plus nécessaire que les dons de croquettes pour chiens dans notre jardinerie habituelle ont été lourdement impactés par le COVID puisque nous sommes passés de 180 sacs de 20 kg offerts par les clients du magasin en 2019, à 34 sacs en 2020 et seulement 20 sacs en 2021 soit une perte de dons de plus de 10 000 € pour le refuge. Un écart que nous essayons de combler chaque mois grâce à la GAMELLE SOLIDAIRE DE l'ARCHE DE NOÉ.C'est dans ce contexte que nous avons mis en ligne cette cagnotte. Nous vous remercions d'y contribuer dans la mesure du possibleen cliquant sur le lien ci-après :Si vous ne pouvez contribuer à cette cagnotte, MERCI DE LA PARTAGER PARMI VOS AMIS, CAR PARTAGER C'EST AUSSI CONTRIBUER.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur