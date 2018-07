Appel aux dons : Le Manapany Festival a besoin de 10 000 euros pour maintenir l'événement

Le Manapany Festival manque "cruellement de fonds". La baisse des dotations et subventions met en péril le festival qui doit fêter cette année ces 18 ans. Face à cette situation, l’association organisatrice 3 Peaks a lancé sur la plateforme helloasso un appel aux dons . Elle espère réunir 10 000 euros d’ici le 15 septembre. Une somme, une fois les frais de fonctionnement réduits au maximum, qui servira notamment à louer le matériel et payer les artistes."Nous faisons appel à tous les festivaliers, réguliers ou non, à tous les artistes d’ici et d’ailleurs, à tous les amoureux de la musique, à tous les défenseurs du spectacle vivant réunionnais, à tous ceux qui croient à l’importance d’une culture garante de notre singularité, de notre originalité, et à notre droit à nous réjouir sous les palmiers de la plus jolie scène de l’Océan Indien", a lancé l’association."Il était hors de question de décider de l'arrêt du festival la même année que la mort de son fondateur, Pierre Macquart, qui a donné sa couleur au Manapany festival".Pour l'avenir dans le but de pérenniser le festival, Les 3 Peaks réfléchit à changer de statut, si cela s'avérerait opportun. Passer de l'associatif à l'entreprise, un changement qui nécessiterait notamment un autre type investissement et une autre organisation pour une équipe composée à 100 % de bénévoles.