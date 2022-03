Communiqué Appel aux dons : France Alzheimer Réunion sollicite votre générosité pour faire vivre sa cause

Sans soutien financier, France Alzheimer Réunion (FAR) devra stopper ses activités. Cette association, qui opère depuis des années, lance un appel aux collectivités, entreprises locales et particuliers pour la soutenir dans sa mission et lui permettre d’offrir à ses bénéficiaires des accompagnements, structures dédiées et adaptées. Par N.P - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 18:02

Plus de 10 000 personnes souffriraient d’Alzheimer à La Réunion. En 2030, ce chiffre devrait passer à 20 000 ! Parce que la maladie d’Alzheimer peut sévèrement impacter la vie des patients, France Alzheimer Réunion les accompagne pour les aider à mieux vivre leur quotidien et à développer leurs capacités. Elle propose aussi aux aidants familiaux un soutien et un accompagnement tout au long de l’épreuve qu’ils endurent : écoute téléphonique, accueil et renseignements, soutien psychologique, consultation individuelle, groupe de parole, activités de bien-être, etc.



« Le fait d’avoir connu l’association nous apporte beaucoup car cela permet aux malades de rencontrer d’autres personnes malades, de faire des activités et à nous, accompagnants, de rencontrer d’autres personnes qui sont dans notre cas et de pouvoir aussi avoir un peu de répit. Tout le soutien des bénévoles nous aide à prendre conscience qu’on s’occupe également de nous les aidants. Tout cet amour et cet accompagnement nous fait énormément de bien », confie Naseman Issoufaly, aidante accompagnée par l’association.



En raison d’un manque de finances, l’association n’est aujourd’hui plus apte à proposer son panel d’activités habituelles. Elle ne dispose plus de fonds nécessaires pour financer ses projets, en l’occurrence les ateliers de soins esthétiques et les séances de stimulation cognitive, entre autres. Ainsi, pour poursuivre son combat, elle compte sur le soutien de mécènes. « Nous lançons un appel aux particuliers, aux entreprises et aux communes. Aidez-nous à aider ces familles dont le quotidien sans soutien est des plus pénibles. Nous sommes reconnaissants envers toutes ces personnes et partenaires qui nous soutiennent déjà. Pour faire un don à France Alzheimer Réunion, il suffit de se rendre sur la plateforme : https://www.helloasso.com/.../france.../formulaires/1. Vous pouvez nous joindre en appelant le 0262 94 30 20 et vous pouvez aussi soutenir l’association sur les réseaux sociaux, notamment Facebook (https://www.facebook.com/France.Alzheimer.Reunion) et Instagram (https://www.instagram.com/france_alzheimer_reunion/) », déclare Sylvie Agnez, présidente de France Alzheimer Réunion.



Le Docteur Stéphane RENAUD, médecin gériatre à l’Unité de neurologie comportementale et dégénérative - centre mémoire du CHU de Saint-Denis, met l’accent sur l’importance de soutenir cette association et d’assurer sa pérennité : « Une meilleure perception de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées est nécessaire et conduira à une meilleure intégration de ces personnes au sein de notre société réunionnaise. Les diverses actions humaines conduites sur notre territoire et les avancées scientifiques se percevront sur plusieurs générations. Vous nous aiderez ainsi à accompagner et apporter un soutien à plusieurs milliers de Réunionnais concernés par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées atteignant le cerveau. Afin d’agir plus tôt et d’éviter que la maladie ne progresse trop vite, les chercheurs travaillent chaque jour, et c’est près de 440 projets scientifiques qui ont été financés ces 15 dernières années grâce à vos dons ».



France Alzheimer Réunion intervient depuis 24 ans à la Réunion, pour mener régulièrement des actions de soutien auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, ainsi que leurs proches. 2022 marquera la 25e année d’existence de l’association dans l’île, grâce à votre généreuse contribution. « Il est important d’accompagner dignement les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et d’être un soutien, une présence forte pour les aidants. Ce n’est pas simple de s’occuper d’un proche malade, car l’affect est engagé. C’est douloureux de voir ceux que nous aimons souffrir ou ne plus nous reconnaître. C’est ensemble que nous pourrons faire avancer les choses. Chaque geste compte !», soutient Nicole Dambreville, marraine de France Alzheimer Réunion.



À savoir que tous les dons à l’association sont défiscalisables à hauteur de 66%. Un reçu fiscal est émis par FAR pour tout contributeur.