Appel aux champions de Saint-Leu !

Après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la cérémonie Trophée des champions revient cette année. L’objectif porté par la commune, est de mettre en avant et de valoriser nos talents locaux, ces femmes et ces hommes de Saint-Leu qui font la fierté de toute la Ville.Sont concernés les Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens qui dans leur discipline, sur la période allant de Juillet 2020 à Juin 2022, sont champion.ne ou vice-champion.ne de La Réunion, dans le top 3 au niveau national ou international.Les athlètes concernés sont priés de se faire connaître auprès du service des sports de la Mairie au 0262 34 64 65 ou par mail à l’adresse suivante : dalida.apaya@mairie-saint-leu.fr La date limite des inscriptions est fixée au jeudi 30 juin 2022.