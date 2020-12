Communiqué Appel au rassemblement des écologistes de La Réunion

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 5 Décembre 2020

Génération Ecologie La Réunion souhaite prendre sa part dans ce travail et appelle ces différents mouvements à se rassembler. Les dernières élections l'ont montré, les écologistes peuvent l'emporter. Par ailleurs, l'urgence climatique, sanitaire, sociale et environnementale nous oblige à constituer un groupe politique qui se saisisse réellement de ces sujets.



Tout d'abord, Génération Ecologie salue le travail réalisé par Europe Ecologie Les Verts. En définissant les grands axes du programme écologiste, EELV va, demain, proposer les bases d’un projet complet et cohérent pour diriger la région. Comme cela se passe partout en France Hexagonale, nous pensons qu'EELV a désormais la responsabilité de travailler à l'union des écologistes et d'associer à ce travail l'ensemble des forces du territoire. IIs sont la locomotive dont nos mouvements ont besoin pour gagner l'élection à venir.



Génération Ecologie adhère aussi à la démarche de l’Archipel Citoyen Pour La Réunion, qui a déjà fait un appel à se rassembler. Ce collectif constitué de militants issus de mouvements associatifs, (Pacte pour la Transition - pour une transition énergétique et alimentaire à la Réunion, par et pour les citoyens - , Oasis Réunion qui veut faire de La Réunion une oasis agro-écologique « 0 phyto - 100% bio et local » ) et politiques (Place Publique, Europe Ecologie Les Verts, Génération.S, Génération Ecologie), apporte une nouvelle contribution utile au débat citoyen à La Réunion.



Vanessa Miranville est l'ancienne porte-parole de l'écologie politique locale et a déclaré vouloir mener une campagne à l’écoute des citoyens à la tête d’une liste de rupture aux élections régionales. Nous avons partagé des valeurs et des batailles ensemble, nous l'appelons à venir échanger avec nous.



Génération Ecologie salue également les partis politiques impliqués dans les luttes citoyennes et réunionnaises à

l’image de Croire et Oser.



Les forces associatives et élus, collectifs citoyens, dont des Gilets Jaunes, impliqués dans les luttes écologiques (protection du littoral à l’Hermitage, bataille contre l’incinérateur de Pierrefonds, défense de la biodiversité menacée de Manapany, lutte contre les pollutions agro-chimiques), les acteurs culturels, ... ont par ailleurs toute leur place dans une liste d’union des écologistes.



Evidemment, cette liste ne s'arrête pas là. Nous savons que de plus en plus de citoyens croient en l'écologie, attendent plus d'écologie. Ils trouveront une place dans cette dynamique.



La réalité du climat dépasse toute stratégie partisane et Génération Ecologie a décidé de prendre ses responsabilités en appelant clairement à la fédération des familles écologistes. Nous pensons sincèrement que l'union peut nous permettre de gagner à La Réunion.



Avec Génération Ecologie, nous avons créé un Forum où nous débattons de ces enjeux. Nous appelons toutes les forces, les mouvements, et les citoyens qui se reconnaissent dans ce message à venir échanger avec nous, à participer à notre Forum, et qui sait, à créer un mouvement qui tous, nous dépasse !



Ludovic Sautron

Porte-parole de Génération Ecologie La Réunion





