Appel à volontaires | Opération de ramassage de déchets sur le littoral de Saint-Leu

Infos pratiques

L’ association ADN apportera quelques sacs et gants (fournis en partie par la Mairie de Saint-Leu).Le nombre de participants étant encore inconnu avant le jour J, pensez à apporter vos propres gants si vous en avez !Après l’opération, vous partagerez un moment de convivialité et de rafraîchissement autour de quelques jus de fruits. Apportez des choses à grignoter et à partager… pour un pique-nique zéro déchet bien sûr !Ce sera également l’occasion d’échanger entre participants sur de futures actions à mettre en place, pour ceux qui le souhaitent.