Appel à témoins : un habitant de Saint-Louis porté disparu depuis 15 jours

Dans le cadre d'une enquête pour disparition inquiétante, est activement recherché M. SOILIHI Anli, âgé de 48 ans et demeurant à Saint-Louis. Sa disparition, signalée récemment, serait intervenue depuis 15 jours environ. L’intéressé aurait été vu à la gare routière de Saint-Pierre, sur Grands Bois et dans une maison abandonnée de Saint-Louis rue Ah Sahn, mais sans certitude.



Mahorais, mesurant 170 cm, mince, pas de tatouage, pas de signe particulier, Anli Soilihi est souvent rasé mais peut être porteur d'une barbe. Brun aux cheveux courts, yeux marron, il porte souvent un pantalon et une chemise, indique la gendarmerie de La Réunion.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Louis au 02.62.45.82.82 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17.