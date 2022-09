A la Une . Appel à témoins pour une disparition inquiétante dans le cirque de Mafate

Dans le cadre d'une disparition inquiétante, la gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins pour retrouver Jean-Pierre Box. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 19:42

Jean-Pierre Box est âgé de 61 ans et a disparu ce samedi sur le sentier Scout, dans le cirque de Mafate, commune de La Possession.

Il est diagnostiqué Alzheimer. Sans souffrir encore de la maladie à son stade avancé, il peut toutefois se retrouver désorienté.



Jean-Pierre Box est habillé d'une veste Lacoste bleue, blanche et orange et d'un bas de survêtement noir, et est chaussé d'une paire d'Asics bleues avec des semelles fuchsia.



Il est porteur d'un sac bleu marine avec un peu d'argent, à manger et à boire, mais ne dispose pas de téléphone.



Toute l'après-midi, les gendarmes du PGHM, de la SAG et du GMG* ont opéré des recherches sur le site, au niveau du sentier Scout et d'Aurère. Celles-ci sont demeurées vaines.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en composant le 17.





* Peloton de gendarmerie de haute montagne - Section aérienne de la gendarmerie - Groupe de montagne gendarmerie