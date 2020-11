Appel à témoins pour un homme fauché hier soir à L'Etang Salé les hauts

“Notre père et pti’père DA SILVA Sebastien, s’est fait faucher hier soir sur l’Étang-salé les hauts à côté du Garage PAYET sur le pont entre 19h30 et 20h30. Si vous avez vu ou entendu des témoignages sur les faits. Contactez-nous svp : 0692487149”



Voici l'appel à témoins d'une famille meurtrie par l'accident dont a été victime un homme hier soir, se faisant renverser par un véhicule, dont le conducteur a pris la fuite. Sébastien da Silva est aujourd'hui dans le coma, entre la vie et la mort. Sa belle-fille Mélissa nous précise que ses jambes sont broyées et qu'il ne pourra plus marcher, selon les dires des médecins de l'hôpital de Saint-Pierre. Il souffre d'un gros traumatisme crânien et son bassin est fracturé.



La famille appelle quiconque a des informations utiles à se faire connaître, et surtout appelle le conducteur, qui a pris la fuite, à se rendre auprès des autorités.