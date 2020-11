Faits-divers Appel à témoins pour identifier un cycliste victime d'un malaise

Un cycliste a fait un malaise sur la route de la Montagne et a été pris en charge par les secours. Mais les autorités n'arrivent à l'identifier et diffusent ses informations pour retrouver ses proches. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 15:32 | Lu 1319 fois

Communiqué de la Police



Ce jour à 08h45, un cycliste a fait un malaise en roulant et a été pris en charge par le SAMU, nous n'avons pas son identité,



Lieu du malaise : CD entre Ruisseau blanc et Saint Bernard hauteur chemin poincétias





La description de la victime: Un homme d'environ 50 ans, mesurant 170/175 centimètres, aux cheveux noirs courts et qui porte un t-shirt noir et un pantalon survêtement bleu nuit ainsi que des sandales marrons et un sac-à-dos gris clair. Il se trouvait sur un vélo tout -terrain suspensions avant et arrière



Si vous avez des informations, contactez le 17 ou le 0262 90 74 74 ou le 0692 22 81 31





