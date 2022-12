A la Une . Appel à témoins : Un quadragénaire disparu depuis hier matin dans la forêt du Tévelave

Malgré d'intenses recherches ce dimanche ainsi qu'hier, l'homme de 43 ans parti ce samedi à l'aube dans le bras de la ravine sèche n'a toujours pas été retrouvé. La gendarmerie lance un appel à témoin. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 17:18

Depuis ce samedi matin vers 6h00, un homme de 43 ans n'a pas donné signe de vie alors qu'il s'était rendu dans le bras de la ravine sèche dans la forêt du Tévelave.



C'est à la fin d'une soirée avec des amis alors que l'équipée avait loué un gite à St-Gilles-les -Hauts que le quadragénaire s'est absenté pour se rendre dans la forêt pour une raison qui reste à déterminer.



Prévenu de sa disparition, des recherches ont déjà été effectuées hier sous la direction de la compagnie de St-Pierre. Les militaires sont parvenus à découvrir le téléphone portable de l'intéressé mais rien de plus malgré une concentration particulière des recherches dans les alentours.





Les secouristes sont inquiets car le terrain qui n'a pas connu de pluie depuis longtemps est particulièrement dangereux. Deux cassant, l'un de 15 et l'autre de 30 mètres, ont été inspectés par des cordistes qui confirment que la terre est friable et les branches des arbres très cassantes.



La gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver Yann Billois :

Tenue vestimentaire: Veste en jean, chemisette Hawaïenne, chapeau de pêche vert, lunette de motard jaune, pantalon en jean.



Taille: 1,73 m - Yeux bleus - Tatouages sur le torse (ressemble à un scarabée), sur la totalité du bras droit (feuille branchage stylisée japonais), jambe gauche (signe tribal) et une des deux chevilles avec un triskèle breton.



☎ Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de L’Étang-Salé au 02.62.91.70.40 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le17.



Ce dimanche, les battues ont été reprises à pied par les militaires du peloton de gendarmerie de haute montagne, le GIGN et l'hélicoptère de la Gendarmerie nationale. Mais toujours aucune trace du métropolitain installé à La Réunion depuis quatre années.