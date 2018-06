Appel à projets : valorisation touristique de l’ancienne maison forestière de L’Etang-Salé

Les activités touristiques, artistiques ou culturelles, résidences d’artistes

L’hébergement touristique répondant aux critères de petite hôtellerie de charme. Il devra être classé 5 étoiles et comportera au maximum 20 chambres.

La CIVIS et la Commune de L’Etang-Salé souhaitent relancer une dynamique de développement touristique et économique pour l’arrière plage de L’Etang-Salé. La nature et la localisation de l’ancienne Maison Forestière sur la parcelle BA 250, doivent permettre l’émergence d’un projet ambitieux et qualitatif répondant aux objectifs de développement de l’attractivité touristique de L’Etang-Salé Les Bains.Cet appel à projets a pour objectif de favoriser la diversification de l’offre touristique. Les activités envisagées devront apporter une plus-value à la mise en valeur de l’arrière plage de L’Etang-Salé soit par leur qualité, leur originalité, leur innovation, dans le respect des lieux et des riverains du projet.Pour cela, chaque candidat est libre de proposer tout projet de son choix dans la mesure où ce dernier contribue au développement de L’Etang-Salé Les Bains par des activités touristiques au sens large.Parmi les thématiques principales attendues, on peut retenir :L’appel à projets est ouvert à tout type d’entreprise (SARL, SPL, SA etc.), les établissements publics culturels et les personnes physiques en nom propre (particulier). Les candidats pourront retirer le dossier de candidature sur ce lien Pour toute information complémentaire, les candidats pourront s’adresser à :SPL Grand Sud13 chemin Bureau- Pierrefonds97410 Saint-Pierre02 62 44 44 74Mél : spla@splagrandsud.reLes lettres de candidature sont à déposer auprès de la SPL Grand Sud selon les modalités définies dans le dossier de candidature, au plus tard 1 mois après la date de publication du présent appel à projets soit le 09/07/2018.