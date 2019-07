Appel à projets pour le pont du Bras de la Plaine

Le pont du Bras de la Plaine appartient au domaine routier départemental situé sur la RD 26 et 27 offrant un accès à la ville de l’Entre-deux depuis la commune de Saint-Pierre. Il constitue l’ouvrage d’art le plus remarquable du patrimoine routier départemental, avec un panorama exceptionnel sur le paysage de la ravine du Bras de la Plaine.Le site dispose à ce jour d’une aire de stationnement et d’une aire de pique-nique avec un belvédère.Les candidats devront déposer des projets à vocation culturels, touristiques et de loisirs se basant sur l’originalité et la localisation de ce site à fort potentiel. Parmi les critères importants, il faut que les projets contribuent à l’attractivité du territoire ainsi qu’à la création d’emplois/d’activités.

Les propositions devront parvenir au Département de La Réunion avant le 20 septembre à 12h00



à l’adresse mail :



appel-projets@cg974.fr



avec la mention « Appel à projets pour le site du Pont du Bras de la Plaine »



ou à l’adresse postale :



Mission Aménagement et Développement



Résidence Milius 36, rue Fénélon



97400 Saint-Denis



Aux heures d’ouverture des bureaux



8h-12/13h30-15h – Tél. : 02.62.20.48.30