Appel à projets pour la valorisation de l’ancienne maison forestière du Brûlé

Le candidat devra remettre sa proposition avant le 28 février 2020

La proposition sera remise sous forme dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : appel-projets@cg974.fr ou sous enveloppe cachetée qui portera l’adresse et les mentions suivantes :

Pour toute demande de renseignements complémentaires, contacter le 0262 90 86 61 ou écrire sur l’adresse mail suivante: appel-projets@cg974.fr

Sur les hauteurs de Saint-Denis, l’ancienne maison forestière est située au sein du bourg du Brûlé, identifié comme « Porte de Parc » pour son caractère exceptionnel.Établi sur une superficie de plus de 2 400 m², comprenant une bâtisse de 440 m2, le Département souhaite aujourd’hui valoriser ce site, à travers un projet de qualité répondant à des fonctions d’accueil et de services : informations touristiques, hébergement, restauration…Les candidats sont invités à visiter le site les 15 janvier et 5 février 2020.Pour ce faire, ils devront prendre contact au moins un jour avant la date de rendez-vous souhaitée à l’adresse e-mail suivante : appel-projets@cg974.fr TOUT PROJET DE VALORISATION DU SITE SERA ÉTUDIÉ PAR LE DÉPARTEMENT. Version accessibilité numérique du document (ouverture dans une nouvelle page internet)Département de la Réunion - Direction des Bâtiments et Espaces Publics,6 bis rue rontaunay - 97400 Saint-DenisTel : 02 62 90 86 86 – aux heures d’ouverture des bureaux : 8h-12h / 13h-15h