Appel à projets pour la valorisation de l’ancienne maison forestière du Brûlé

Le candidat devra remettre sa proposition avant le 30 novembre 2019

La proposition sera remise sous forme dématérialisée à l’adresse e-mail suivante : appel-projets@cg974.fr ou sous enveloppe cachetée qui portera l’adresse et les mentions suivantes :

Département de la Réunion - Direction des Bâtiments et Espaces Publics,

6 bis rue rontaunay - 97400 Saint-Denis

Tel : 02 62 90 86 86 – aux heures d’ouverture des bureaux : 8h-12h / 13h-15h



Pour toute demande de renseignements complémentaires, contacter le 0262 90 86 61 ou écrire sur l’adresse mail suivante: appel-projets@cg974.fr

Dans le cadre du projet de territoire proposé par la Charte du Parc National, le bourg du Brûlé est identifié comme « Porte de Parc ». Cette démarche est définie par un espace d’accueil constitué d’un bourg à vocation touristique situé sur un itinéraire d’intérêt patrimonial (paysager, culturel et naturel) à découvrir et menant vers un site majeur localisé en cœur de parc ou à sa frange.Ce bourg a vocation à répondre aux fonctions d’accueil (informations touristiques, hébergement, restauration) et de services (à destination des touristes, des locaux). Il vise à conforter et valoriser les atouts patrimoniaux du territoire, ainsi qu’à s’inscrire dans une démarche environnementale exemplaire. Il participe à dynamiser le tissu économique local, en lui faisant bénéficier notamment des retombées liées à la fréquentation des sites « phares » du parc.C’est dans ce contexte que le Département lance un appel à projets pour la valorisation de l’ancienne maison forestière du Brulé.Les initiatives privées et publiques devront, autant que possible, s’inscrire dans les objectifs de la démarche “Porte de Parc” : organiser les retombées économiques sur l’ensemble de l’itinéraire, prendre en compte les patrimoines naturels, paysagers, architecturaux, culturels et humains, adopter les règles d’une attitude éco-responsable, trouver une articulation avec les démarches existantes (fêtes, animations, commerces, valorisation...) du territoire, valoriser l’histoire du Brûlé ...