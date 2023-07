Revenir à la Rubrique CIVIS Appel à projets pour l’exploitation d’un local artisanal de l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos L’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos est une vitrine touristique de qualité qui a pour but de participer au développement économique, culturel et touristique du territoire.





La CIVIS lance un appel à projet pour exploiter 3 locaux vacants dans l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos situé au 82 rue du Père Boiteau. L’activité du candidat doit respecter la destination de la galerie.



Le dossier complet de l’appel à projet est téléchargeable jusqu’au lundi 4 septembre 2023 à 12h00 heure locale sur le site internet de la CIVIS.



Ou par téléphone auprès de la Direction « Economie Tourisme » de la CIVIS : 02.62.49.96.00. Télécharger le dossier d'appel à projet

par mail : sylvie.leveneur@civis.re

par téléphone auprès de la Direction « Economie Tourisme » de la CIVIS : 02.62.49.96.00

par courrier, à l’adresse suivante : CIVIS « Direction Economie Tourisme »

29 Route de l’Entre-Deux

97410 SAINT-PIERRE

Les dossiers de candidatures complets devront parvenir sous pli cacheté portant la mention : « Appel à projets pour l’exploitation d’un local artisanal de l’Archipel des Métiers d’Art de Cilaos – NE PAS OUVRIR » ;

à l’adresse suivante : CIVIS « Direction Economie Tourisme», 29 Route de l’Entre-Deux, 97410 SAINT-PIERRE

La date limite de remise des candidatures est fixée au mardi 5 septembre 2023 à 12h00 heure locale.

