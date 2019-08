<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Appel à projets pour l’exploitation d’un espace commercial et touristique sur la zone balnéaire de Saint-Gilles





Contexte : La Commune de Saint-Paul a confié à la SPL TAMARUN, la création, la gestion et la valorisation d’un espace commercial et touristique dans les locaux de l’ancienne école primaire des Roches Noires.



Objet : La SPL TAMARUN lance un appel à projets pour l’exploitation d’un ou plusieurs locaux à vocation économique situés à Saint-Gilles-les-Bains (ex-école primaire des Roches Noires)

Cet équipement, qui pourra être confié à un ou plusieurs exploitants, a pour vocation de proposer des activités commerciales et touristiques autour des thématiques culinaires dans le respect de la règlementation en vigueur. Ces activités permettront de créer un espace de regroupement autour de la place nouvellement aménagée avec sur mer et sur le Port de plaisance de Saint-Gilles.



L’espace est composé de 4 locaux de 55 m2, d’1 local de 180 m2, de terrasses, d’une place ouverte au public et de sanitaires communs.



La durée de la convention d’occupation est fixée à 6 ans à compter de la date de l’état des lieux d’entrée.



Dossier de consultation : Le dossier est téléchargeable sur le site

https://www.klekoon.com/detail-consultation/77516/1

Il peut être retiré au siège de la SPL TAMARUN ou transmis par courriel.



Date limite de réception des projets : Le dossier de candidature doit PARVENIR À DESTINATION au plus tard le Lundi 09 septembre à 12 Heures (heure locale Ile de La Réunion), date et horaire de rigueur.



Renseignements : SPL TAMARUN – Service Appel à Projets – 08 rue des Argonautes 97434 LA SALINE LES BAINS (du lundi au vendredi: 8h-12h/ 13h15-17h- hors jours fériés) – Tél : 0262 24 27 00 – courriel : achat@tamarun.fr

