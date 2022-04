Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Appel à projets pour des vélos, trottinettes et scooters électriques en libre-service Le territoire de Saint-Paul, bouge, évolue et devient de plus en plus cyclable. La Ville intègre la transition écologique à tous ses projets d’aménagement et de développement.

La commune poursuit activement ses efforts de promotion des mobilités douces. C’est le sens de l’appel à projets lancé ce mardi 1er mars 2022 afin de proposer des vélos à assistance électrique, des trottinettes et des scooters électriques en libre-service.



Les opérateurs doivent répondre d’ici le 2 mai 2022 à 12 heures. Il s’agit de la date limite fixée pour le dépôt de leurs candidatures.



Les questions relatives à cet appel à projets doivent être adressées à l’adresse électronique suivante (aap.velo.trottinette.scooter@mairie-saintpaul.fr) au plus tard le 18 avril 2022.



Dans le cadre de cet appel à projets, la Ville a aussi élaboré une foire aux questions. Découvrez ci-dessous les réponses apportées.

Avons-nous le choix en ce qui concerne l’offre de matériels à proposer (VAE et/ou trottinettes et/ou scooters) ou est-ce que la Ville de Saint-Paul impose le déploiement des trois types de matériels ?

Réponse de la Ville : Le candidat peut déposer une offre soit pour une , pour deux ou pour trois activités.



L’implantation des stations est fortement liée aux enjeux fixés en termes de motifs de déplacements. Pourriez-vous préciser les publics cibles de cette offre de service (loisir, tourisme, domicile-travail, professionnel, etc.) ?

Réponse de la Ville : L’appel à projet porte sur la mise en œuvre d’engins en libre-service de «courte durée» pour tout usage qu’il souhaite, avec une tarification liée à la durée d’utilisation par le client.



Le client mobilise le matériel nécessaire à son besoin de déplacement avec une origine – destination qui s’inscrit dans le périmètre de disponibilité du matériel rattaché à des stations pré-positionnées.



En lien avec la question précédente, les tarifs à proposer dans le cadre du service peuvent dépendre des cibles envisagées. La Ville de Saint-Paul souhaite-t-elle une tarification plate (unique pour tous) ou des modes de tarification différents suivant les cibles (professionnels, tout public, tarifs réduits éventuels, etc.) ?

Réponse de la Ville : Le risque commercial étant porté par le ou les opérateurs, la tarification doit être simplifiée, avec ou sans abonnement et compétitive pour le client.



La mise en œuvre de cette offre de service nécessite l’installation de stations sur le territoire. Le financement des travaux d’installation et de raccordement, notamment électrique, sont-ils à la charge du prestataire ou de la Ville de Saint-Paul ?

Réponse de la Ville : Le candidat doit fournir un bilan prévisionnel d’exploitation sur 3 ans. Compte tenu du modèle économique de ce type d’activité, le candidat mettra en exergue la nécessité d’accompagnement de la commune.



En fonction de l’argumentaire du candidat, la Ville pourra prendre en charge les travaux de raccordement , de jalonnement d’indication des stations, de la signalétique horizontale…



Ces aspects seront arrêtés par le Conseil Municipal et précisés dans la convention d’AOT, après les phases d’analyse et d’audition.



La Ville de Saint-Paul envisage-t-elle la mise à disposition d’espaces publicitaires sur les stations et/ou matériels ? Si oui, devons-nous tenir compte de la mise en place et de la gestion d’une régie publicitaire ou serait-elle prise en charge par la Ville de Saint-Paul ?

Réponse de la Ville : Le candidat pourra utiliser les engins ou les racks des stations comme espaces publicitaires. La gestion de ces espaces relèvent de la compétence entière du candidat.



Le marketing et la communication sont-ils à prévoir ou est-ce que la Ville de Saint-Paul envisage de porter le plan d’actions marketing et communication ?

Réponse de la Ville : La Ville utilisera ses supports institutionnels pour faire connaître le service (site internet, facebook etc..). Cependant, le plan de communication et de marketing spécifique au service proposé par le candidat sera à la charge de ce dernier.



Vous retrouverez les informations complètes en accédant à la rubrique dédiée. Vous pouvez télécharger le dossier de candidature en cliquant ici.







