Appel à projets en faveur des structures agricoles collectives pour la mise en œuvre de nouveaux projets et programme d’actions en faveur des agriculteurs

Sont éligibles les projets répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

Structures agricoles collectives réalisant du transfert de connaissance et d’information technique ayant déjà bénéficié d’une aide financière dans le cadre de l’appel à projet de 2022 (Porteurs déjà existants).

Structures agricoles collectives réalisant du transfert de connaissance et d’information technique n’ayant pas bénéficié d’une aide financière dans le cadre de l’appel à projet de 2022 (Nouveaux porteurs).

Les projets et programmes d’actions proposés sont en lien avec des actions ou répondent à des objectifs du Plan AGRIPEI 2030 du Département.

Les projets et programmes d’actions proposés ne sont pas financés par d’autres fonds publics.

Les structures ont mis en place obligatoirement des partenariats avec d’autres structures pour la réalisation du projet / programme d’actions

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 25 janvier 2023

Les documents

Modalités

Par courrier à l’adresse suivante :

Par courriel, préciser dans l'objet : « AAP HPO 2023 Encadrement technique _ Année _ Nom du porteur de projet _ N° demande »

Le Département lance un appel à projets afin de soutenir de nouveaux projets et programmes d'actions en faveur des agriculteurs, ne bénéficiant d’aucun financement public, et qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département.DEPARTEMENT DE LA REUNION Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’EnvironnementService de Développement et de Diversification AgricoleCellule de Projets des Filières Agricoles50 TER QUAI OUEST97400 SAINT DENISContact tel : 0262 59 77 87 / 0692 97 45 74 - courriel : daee.sdda.cpfa@cg974.fr