Appel à projets en faveur des structures agricoles collectives pour la mise en œuvre de nouveaux projets et programme d’actions en faveur des agriculteurs

Axe 1 : Chambre consulaire et Axe 2 : Structure agricole collective

Portant un nouveau projet ou un nouveau programme d'actions techniques

En faveur d'un collectif d'agriculteurs

En réponse à une situation agronomique ou de marché nouvelle

En cohérence avec AGRIPEI 2030 de modernisation des exploitations, d'amélioration des pratiques et de montée en gamme des productions en lien avec les opportunités de marché

Non financé par d'autres fonds publics

En partenariat avec d'autres structures pour sa réalisation

Lancement de l'appel à projets départemental en faveur des structures agricoles collectives pour la mise en œuvre de nouveaux projets et programme d’actions en faveur des agriculteurs.Le Département lance un appel à projets afin de soutenir de nouveau projets et programme d’actions en faveur des agriculteurs, ne bénéficiant d’aucun financement public, et qui s’inscrivent dans le plan AGRIPEI 2030 du Département.Sont éligibles les projets répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 31 janvier 2022.Par courrier à l’adresse suivante :DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture, de l’Eau et de l’EnvironnementService de Développement et de Diversification AgricoleCellule de Projets des Filières Agricoles50 TER QUAI OUEST - 97400 SAINT DENISContact tel : 0262 59 77 87 / 0692 97 45 74 - courriel : daee.sdda.cpfa@cg974.fr Par courriel, préciser dans l’objet : « AAP HPO 2022Encadrement technique _ Année _ Nom du porteur de projet _ N° demande »