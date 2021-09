Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Appel à projets en faveur de l’éveil artistique et culturel du jeune enfant et du soutien à la parentalité



L'accueil de la petite-enfance constitue un levier efficace de réduction des inégalités liées à l'origine sociale en favorisant notamment le développement du langage et l'acquisition de compétence cognitives.La situation sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 a entraîné une modification des pratiques et de la relation entre les parents et la structure d'accueil de leur(s) enfant(s). La volonté est de recréer du lien, de valoriser le rôle des parents et de contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leur(s) enfant(s). Le programme de résidence est porté à titre expérimental en 2021, puis sera diffusé sur le territoire communal en 2022.Ce projet de résidence artistique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la petite-enfance et la Culture partageant la volonté commune de rendre la culture accessible dès le plus jeune âge pour promouvoir l'éveil artistique et culturel. Cette résidence vise à soutenr la création contemporaine dans le champ des arts visuels et vivants à travers le soutien de la production d'oeuvres. Elle permet également la conduite d'un travail d'éveil artistique et culturel en direction des tout-petots (0-3 ans).Retrouvez l'intégralité du cahier des charges pour cet appel à projets/programme expérimental ci-dessous ou téléchargez le en cliquant sur le lien ci-dessous.





