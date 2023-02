Communiqué Appel à projets en faveur de l’entrepreneuriat féminin

Par GD - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 08:21

Le communiqué:



Après la signature de la convention et de la charte d'engagement dans le cadre du plan d'actions en faveur de l'entrepreneuriat féminin, un appel à projet partenarial entre l’État, le conseil régional, le conseil départemental, BPI France et BNP Paribas est lancé.



Cet appel à projets s’adresse aux acteurs de l’écosystème de la création-reprise d’entreprise de La Réunion, personne morale ou physique, ayant un établissement implanté sur le territoire réunionnais et proposant une initiative visant à favoriser l’entrepreneuriat féminin à La Réunion.



Les signataires de la charte d’engagement du PAREF peuvent également être éligibles.



Les acteurs du territoire sont invités à élaborer des projets portant sur un ou plusieurs des axes suivants : L’accompagnement à la création, la reprise et au développement d’entreprises dirigées par des femmes ;

L’accès aux outils financiers pour les entrepreneurs ;

Le développement des actions dans les territoires fragiles (QPV et ZRR) et auprès des publics jeunes ;

La valorisation de l’entrepreneuriat des femmes par la sensibilisation et la communication ;

La formation : un outil au service des acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Le suivi statistique et les études. La date limite de réception des candidatures est fixée au 17 mars 2023.



