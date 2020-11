Appel à projets en faveur de l’Expérimentation de solutions de luttes alternatives afin de maîtriser les populations de mouche orientale des fruits

Les projets devront répondre à l’un des trois axes suivants :

Axe 1 : expérimentation des solutions de luttes alternatives au champ, à court terme ;



Axe 2 : expérimentation des solutions de luttes de conservation, traitement et préparation des fruits en post récolte en vue de leur exportation dans les zones indemnes de Bactrocera dorsalis ou de statut sanitaire moins dégradé que La Réunion ;



Axe 3 : expérimentation d’un chantier d’insertion pour la fabrication d’augmentoriums à destination des particuliers et des professionnels.

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 31 janvier 2021



Par courrier à l’adresse suivante :



Par courrier électronique (e-mail) à : daee.sdda.cpfa@cg974.fr

Depuis son introduction sur le territoire réunionnais en 2017, la mouche orientale des fruits, « Bactrocera dorsalis » a causé d'importantes pertes de récolte et perturbe lourdement les exportations de fruits locaux. Le Département lance un appel à projets en vue d'expérimenter toutes les pistes de luttes alternatives, à court, moyen et long terme contre ce fléau.