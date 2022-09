Communiqué Appel à projets du plan départemental d’actions de sécurité routière 2023 (PDASR)

Alors que la mortalité sur les routes est à la hausse, les autorités soutiennent les initiatives locales visant à prévenir les conduites à risques. Un appel à projets est lancé. Par N.P - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 14:10

Le communiqué de la préfecture :



Appel à projets du plan départemental d’actions de sécurité routière 2023 (PDASR)



Jusqu’au 30 novembre 2022



Depuis le début de l’année 2022, la mortalité routière montre une tendance à la hausse et les comportements à risques liés à la consommation d’alcool, de stupéfiants, à la vitesse et à l’usage du téléphone au volant sont encore trop présents sur la route.



Pour lutter contre ces comportements à risques, l’État, la Région Réunion et le Conseil départemental de La Réunion soutiennent les initiatives locales visant à lutter contre l’insécurité routière et prévenir les conduites à risques.



Un appel à projets est donc lancé dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière (PDASR) pour l’année 2023 en cohérence avec le document général d’orientation (DGO) 2023-2027.



Les actions proposées doivent être en cohérence avec les enjeux et objectifs prioritaires du département :



· réduire le risque routier professionnel ;



· lutter contre la conduite sous emprise de substances addictives (alcool-stupéfiants) ;



· sensibiliser les jeunes aux comportements à risque sur les routes (distracteurs, vitesse, etc.) ;



· Partage de la route (piétons, nouveaux modes de mobilité « douce ») ;



· sensibiliser les deux-roues motorisés.





Dépôt de dossier



Les documents permettant de répondre à l’appel à projet sont disponibles sur le site de la préfecture :



https://bit.ly/3ygbCWP



