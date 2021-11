Appel à projets départemental en faveur du développement d’exploitations agroécologiques

Portés par un agriculteur à titre principal, ou en cours d'installation ou un collectif d'agriculteurs

Disposant de la maîtrise foncière et d'un foncier adéquat pour les productions envisagées

Disposant d'une surface en production entre 0,5 et 5 ha

Démontrant des productions diversifiées (minimum 2)

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 31 décembre 2021.

Règlement

Formulaire

Le Département lance un appel à projets afin de soutenir les initiatives de développement d'exploitations conduites en mode agroécologique. Ces initiatives visent l'amélioration du caractère durable de l'exploitation agricole, avec une production diversifiée, basées sur un modèle économique durable et résiliente,intégrant en particulier une bonne connaissance des marchés et une diversification des revenus.Sont éligibles les projets répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :Par courrier à l’adresse suivante :DEPARTEMENT DE LA REUNIONDirection de l’Agriculture et de l’EauService de Développement et de Diversification AgricoleCellule d’accompagnement des Agriculteurs6 chemin de IRAT (ex chemin de la régie) - 97410 SAINT PIERREContact tel : 0800 000 490 - courriel : info.agricole@cg974.fr Par courriel, préciser dans l’objet : « Agroéco _ Année _ Nom du porteur de projet »