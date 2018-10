Appel à projets de l'Agence Française pour la Biodiversité: 7 projets financés à La Réunion

Avec l’appui de ses partenaires, et dans le respect des compétences des Collectivités d’Outre-Mer, l’Agence française pour la biodiversité (AFB) a lancé en février 2018, un appel à projet d’un montant de 4 millions d’euros répartis en deux sessions de candidatures. Son objectif est de soutenir et renforcer les acteurs et les réseaux ultramarins engagés en faveur de la biodiversité terrestre, aquatique et marine.



Associations, collectivités, gestionnaires d’espaces naturels et acteurs économiques de l’ensemble des Outre-Mer étaient invités à soumettre leurs projets auprès des structures « relais local » de l’AFB. Une coordinatrice locale, recrutée par le Parc national de La Réunion, a ainsi accompagné les porteurs de projets locaux dans l’élaboration de leurs candidatures.



Sur l’ensemble des territoires d’outre-mer, 132 dossiers ont été déposés en réponse à la première session de l’appel à projets « Initiatives pour la reconquête de la biodiversité en outre-mer ».



À La Réunion, 22 porteurs de projets ont soumis leurs candidatures. Une pré-analyse de la pertinence et de l’opportunité de chacun des projets pour le territoire a été effectuée par un comité local composé de la DEAL, de la Région Réunion, du Conseil Départemental, de la BNOI et du Parc national de La Réunion. Sur la base de cette première analyse puis des propositions du comité national de sélection, la Direction générale de l’AFB a retenu 7 dossiers réunionnais pour un financement global de 467 367 euros. (Au niveau national, 44 dossiers sont lauréats pour un montant de plus de 2,8 millions d’euros. Les porteurs des projets lauréats débuteront leurs réalisations d’ici la fin de cette année.)



Les sept initiatives locales concernent tous les milieux (terrestres, marins et eaux douces) et sont représentatifs des forts enjeux qui concernent notre territoire : restauration de milieux dégradés, mise en œuvre d’actions en faveur d’espèces endémiques menacées, gestion et lutte contre les espèces exotiques envahissantes, développement de programme et d’outils de sensibilisation.

--

Les 7 projets lauréats de La Réunion en bref :

• La Réserve Naturelle Nationale de l’Étang Saint-Paul pour la restauration de la prairie humide de Savanna et sa mise en découverte auprès du public ;

• La société BubbleFish Entertainment pour la création d’un jeu plateau et d’un jeu de sept familles sur les espèces endémiques menacées de La Réunion ;

• L’association Rivages & Patrimoine pour une meilleure connaissance des fonds sous-marins de la côte Est et sa transmission au public ;

• L’association ISF pour la replantation, par l’insertion et la participation du public, du sentier de l’étang Cambuston à Saint-André ;

• La Réserve Nationale Marine de la Réunion pour l’animation de 4 Aires Marines Éducatives en lien avec les écoles de la côte Ouest ;

• L’association ADESIR pour l’installation d’une pépinière de plantes indigènes et endémiques et la réalisation d’un sentier pédagogique dans les hauts de Sainte-Marie ;

• La Fédération Départementale de Pêche pour l’animation des Plans Directeurs de Conservation des Anguilles et de la Loche des Sables.



Une seconde session de candidature s’est tenue jusqu’au 1er septembre 2018. L’instruction des 37 dossiers reçus à La Réunion est en cours pour une communication des résultats prévue courant janvier 2019.