Appel à projets : dalons de quartier

Qui peut répondre à cet appel à projet ?

Les offres devront parvenir au Département de La Réunion :

avant le 10 mars 2023 à 12 heures,

Dans le cadre de son plan de mandature et de sa volonté de renforcer la démarche « d’aller vers » et les dispositifs de proximité, le Conseil Départemental innove en mettant en œuvre le dispositif « Dalons de quartier ».Ce dispositif est financé dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté.Objectif : déployer dans les quartiers, de manière expérimentale, des binômes allant vers les personnes isolées et le jeunes, pour les soutenir dans l’accès aux droits et dans la mise en œuvre d’actions pour renforcer la cohésion sociale.Toutes les structures, intervenant dans les domaines de l’action sociale, de la médiation sociale et / ou du développement social. Tous les projets proposés seront étudiés par le Conseil Départemental, avec un intérêt certain pour les projets innovants et facilitant l’accès aux droits.Les éléments pour vous permettre de répondre à cet Appel à Projet sont dans le cahier des charges disponible ci-dessous :au courriel direction.actionsociale@cg974.fr avec la mention « Dalons de quartier ».