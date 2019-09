Appel à projets à l’attention des associations de protection animale

la réalisation d’opération de lutte contre l’errance animale sur le territoire du TCO,

la sensibilisation des usagers au bien-être et à l’errance animale en vue d’une meilleure responsabilisation,

la gestion et la prévention de la maltraitance.

► Pour prendre connaissance de toutes les informations (objet, critères de sélection, calendrier et modalités de souscription à cet appel à candidatures), consultez l’appel à projets en ligne sur notre site.

Attention : La date limite de réception des réponses à l’appel à projets est fixée, sans dérogation possible, au mardi 24 septembre 2019 à 12h locales.

Souhaitant tester et soutenir des actions novatrices de lutte contre l’errance animale mais aussi de protection animale, le TCO lance un appel à projets auprès des associations de protection animale.La collectivité souhaite s’appuyer sur les associations, qui sur le terrain ont une capacité de mobilisation et de lien social par le biais de leurs réseaux (site internet, blog, ..) et de leurs partenaires (bénévoles, adhérents, propriétaires d’animaux, …).Cet appel à projets vise :Ces actions, qui compléteront ou amplifieront les actions actuellement entreprises, devront être réalisées sur au moins l’une des 5 communes du TCO , à savoir La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.