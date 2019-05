Appel à projets : Villa du Préfet à Hell-Bourg

Présentation

contribuer à l’attractivité du territoire, à la création d’activités et d’emplois.

être cohérent avec l’environnement naturel du site et les attentes des usagers

être économiquement viable.

Modalités

Soit par mail appel-projets@cg974.fr

Soit par voie postale :

Le cahier des charges :

Documents annexes :

Au cœur de Hell-Bourg, reconnu pour ses paysages paisibles et pittoresques, se niche la « Villa du Préfet ». Cette propriété historique, issue des biens de l’ancienne colonie, a notamment servi de résidence secondaire aux différents préfets de La Réunion. Ce bien d’exception de près de 8 000 m² se compose d’une villa principale créole et de ses dépendances. Le Département souhaite aujourd’hui valoriser ce bien, dont il est propriétaire, à travers un projet de qualité.Tout projet de valorisation de « La Villa du Préfet » sera étudié. Ce projet qualitatif devra notamment :L’ensemble des critères, ainsi que les renseignements relatifs au projet et à ses modalités d’occupation sont inscrits dans le cahier des charges à télécharger sur https://www.departement974.fr/appels-projets Les offres devront parvenir au Département de la Réunion avant le 30 août 2019 à 15h00 avec la mention «Appel à projets Villa du Préfet à Salazie »Direction des Bâtiments et des Espaces Publics,6 bis rue Rontaunay97468 Saint-Denis Cedex