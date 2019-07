Appel à projets : Vie associative de proximité

La Collectivité souhaite poursuivre sa participation au développement associatif de l’île et accompagner les actions ayant un impact positif sur le territoire dans les quartiers en situation de précarité. Ces actions de proximité doivent être organisées au profit des habitants des quartiers et ouvertes au public.Cette volonté d’accompagner la vie associative s’inscrit dans le pilier 6 qui traduit l’engagement volontariste de la Collectivité aux côtés des autres acteurs publics et privés du développement socio-économique et de la solidarité, en faveur d’une plus grande égalité des chances et d’une réelle inclusion sociale du plus grand nombre de réunionnais.Vous êtes une Associationde type loi 1901dont le budget annuel de dépasse pas 20 000 € Et menez des actions de proximitéun budget maximal de 5 000 €dans les quartiers identifiés en situation de précaritéau profit des habitants de quartiers, ouvertes au publicDate de dépôt des dossiers :Répondez à cet Appel à Projets avant le :31 août 2019Documents à télécharger :