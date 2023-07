Communiqué Appel à projets - Pour la reconnaissance et l’animation de groupements d’intérêt économique et environnemental

Communiqué de la préfecture : Par N.P - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 11:06

Appel à projets - Pour la reconnaissance et l’animation de groupements d’intérêt économique et environnemental

Déposez votre dossier avant le 30 septembre 2023



L’État, via la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DAAF), lance à La Réunion un appel à projets régional de reconnaissance et d’animation de groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) pour cette année 2023.



Cet appel à projets a un double objectif : tout d’abord la reconnaissance officielle de GIEE par l’État via un arrêté préfectoral, mais aussi, la possibilité donnée aux agriculteurs de bénéficier d’un financement pour l’animation de leur projet de GIEE.



Qu’est-ce qu’un GIEE ?



Les GIEE visent à structurer et à favoriser la transition agro-écologique de l’agriculture française. Ce sont des projets collectifs pluriannuels qui réunissent des agriculteurs et, le cas échéant, d’autres partenaires. Leur objectif est de modifier ou de consolider des pratiques qui combinent performance économique, environnementale et sociale des exploitations. À ce titre ils sont reconnus par l’État.



Pour toutes les actions en faveur de l'agroécologie, les GIEE travaillent avec des partenaires très actifs à La Réunion dont le parc national, le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), l'Armeflhor, la chambre d'agriculture, etc…



Ces dernières années, plusieurs collectifs ont reçu la reconnaissance GIEE à La Réunion. Le dernier en date est le GIEE de Saint-Philippe porté par l’association « agriculture durable du territoire de Saint-Philippe » et reconnu en novembre 2022. Ce collectif d’agriculteurs travaille notamment sur l’encouragement à la biodiversité fonctionnelle des agrosystèmes, la maîtrise de la pression des bioagresseurs, le développement de productions de diversification agroécologiques et de saison. L'association bénéficie d'un animateur de la chambre d'agriculture dont l'emploi est financé à 100% par des crédits de l'État.



Comment candidater ?



Le projet de GIEE doit être porté par une personnalité morale. Au sein de ce collectif, les agriculteurs doivent détenir la majorité des voix dans les instances décisionnelles.



Les candidats devront déposer un dossier comportant un volet « Reconnaissance » et/ou un volet « Animation », dans le cas où il souhaite demander un financement de l’animation du projet de GIEE.



Retrouvez tous les détails et les documents sur le



Les dossiers sont à déposer à la DAAF avant le 30 septembre 2023 à 15h00. Ils peuvent être envoyés

En version papier à l’adresse suivante : Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion (DAAF)

Antenne SUD

Service Territoires, Environnement et Forêt

Pôle Agriculture Durable

1, chemin de l’Irat

97410 SAINT-PIERRE

En version numérique à l’adresse suivante : sti.daaf974@agriculture.gouv.fr





Au terme de cette période, le comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) spécialisé en agroécologie retiendra le ou les projets les plus pertinents et en accord avec les critères de sélection de l’appel à projets.



