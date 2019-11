Appel à projets : Patrimoine culturel dans l’Océan Indien

<<< RETOUR La Réunion Positive

Vous avez des projets collaboratifs visant à développer les outils et connaissances utiles à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien

DÉPÔT DES DOSSIERS avant le 4 février 2020 à 16h00 (Cachet de la Poste faisant foi) L’Appel à Projets est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Par voie Postale (cachet de la poste faisant foi) ou au Bureau du courrier

(ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30) :



Adresse :

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE

BUREAU DU COURRIER

Avenue René Cassin Moufia

BP 67190

Association, Acteur public, Organisme de recherche, Organisme gestionnaire d'espace naturel ou établissement d'enseignement supérieur.

