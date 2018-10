Appel à projets PLIE du TCO, dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire

Les structures qui pourront être accompagnées par le ou les lauréats de l’appel à projets s’inscriront dans le cadre de la loi ESS.

Les activités se dérouleront sur la zone géographique de l’Ouest.

Si vous êtes intéressé(e), consultez l’appel à projets PLIE du TCO – Accompagnement à la structuration et au développement économique des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du territoire, afin de prendre connaissance des informations et modalités.

Attention : Vous avez jusqu’au lundi 29 octobre 2018 à 11h30 (heure locale) pour remettre votre projet au TCO.

Le saviez-vous ?

Vous proposez des actions innovantes en matière d’accompagnement des structures ESS ? Vous pouvez bénéficier d’un soutien financier pour développer votre projet.Le PLIE (Plan Local pour l’insertion et l’Emploi) du TCO, co-financé par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Social Européen, est une plateforme de coordination d’acteurs locaux qui permet de créer les conditions d’accès à l’emploi durable des personnes en situation d’exclusion. La plateforme mobilise des acteurs intervenant sur un même territoire, dans le champ de l’insertion, de la formation et de l’emploi, afin de proposer des parcours devant aboutir à une insertion professionnelle durable.Depuis plusieurs années, dans le cadre de ses compétences notamment liées à l’insertion, à l’emploi et au développement économique, le TCO soutient la mise en œuvre d’actions permettant la création d’activités et d’emplois sur son territoire.En parallèle, la collectivité soutient le développement de l’ESS au travers d’ateliers chantiers d’insertion, l’accompagnement des porteurs de projet économique, l’appui aux activités culturelles, sportives et touristiques, l’aménagement du territoire, la gestion des déchets.Le développement de l’Ouest et les enjeux qui touchent notamment l’attractivité économique et sociale du territoire, ont amené la communauté d’agglomération à réfléchir à une intervention spécifique en matière d’ESS.