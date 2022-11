Appel à projets " Mise en place du volet collectif de l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) sur le secteur Nord-Est " - 2022

Les projets devront être :

Cette action a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien des ménages en difficulté dans leur logement de manière durable.Le territoire d’intervention visé est le secteur Nord-Est (territoires de la CINOR et de la CIREST).Les structures intéressées doivent présenter un projet conforme aux critères définis dans le cahier des charges téléchargeable sur le site internet du Département www.departement974.fr (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :Département de la RéunionDirection de l’Habitat – Service Accompagnement des Ménages2 rue de la Source97488 SAINT DENIS CEDEXService courrier du Département2 rue de la SourceSaint DenisHoraires de dépôt :- lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 et 13h30 -15h30- vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 -14h30Les enveloppes devront comporter la mention : « Appel à projets ASLL collectif secteur Nord-Est » - « NE PAS OUVRIR »