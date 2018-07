Appel à projets : Manifestations à caractère économiques

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la programmation 2018 des « manifestations à caractère économiques ».



A ce titre, pourront être soutenues les manifestations qui visent :



- l’accompagnement des jeunes dans leur parcours avec la valorisation des métiers et des différentes voies de formation,

- l’accès à l’emploi dans les filières prioritaires soutenues par la Région Réunion,

- la mobilisation des leviers d’insertion permettant à notre jeunesse de se projeter dans l’avenir,

- la structuration des filières prioritaires de la Région Réunion (agroalimentaire, tourisme, développement durable, TIC et multimédia,…),

- la mise en tourisme de La Réunion et le rayonnement économique de La Réunion et ses communes,

- la promotion de la production locales à partir de produits « péi », en mettant en avant le savoir faire des artisans locaux ou des entreprises locales,

- le renforcement de la cohésion territoriale et le lien social.



Types de projets concernés :



- L’appel à projets est ouvert à toutes les manifestations qui contribuent à la mise en tourisme de La Réunion en valorisant un produit, une ressource ou un savoir faire (local ou de la Réunion) et / ou participant à la promotion d’une filière prioritaire de la Région Réunion (agroalimentaire, tourisme, développement durable TIC et multimédia,…).

- Une attention particulière sera portée aux opérations présentant des filières de formation prioritaires de la Région Réunion, des actions valorisant les métiers correspondants en faveur de la réussite de la jeunesse réunionnaise.



LES CANDIDATS A L’APPEL A PROJETS



L’appel à projets est ouvert aux collectivités territoriales, associations, SEM organisant une manifestation à but non lucratif en partenariat avec les acteurs économiques du territoire.



Le dispositif concerne toutes les opérations se déroulant sur l’année 2018, dans la limite d’une manifestation par territoire communal.