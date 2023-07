Actu Ile de La Réunion Appel à projets - La culture au service de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes à La Réunion

Déposez votre dossier avant le 27 août 2023





L’État, via la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) et la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC), lance un appel à projets financé à hauteur de 30 000 euros dans le cadre d’un partenariat territorial afin de mettre en avant :

La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes ; L’égalité professionnelle et économique des femmes et des hommes ; L’accès aux droits et la diffusion de la culture de l’égalité, dans et par la culture. En quoi consiste l’appel à projets ?



L’appel à projets vise à valoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et la prévention contre les violences de genre par l’intermédiaire d’actions artistiques et culturelles.



Chaque projet devra identifier le public visé, la problématique abordée de manière précise et les solutions pour y répondre.



Les actions proposées doivent permettre d’impulser des projets innovants, à caractère partenarial et pluridisciplinaire. Elles devront démarrer à partir du 1er octobre 2023 et seront réalisées sur une durée maximale d’un an.





Qui peut participer à l’appel à projets ?





Cet appel à projets s’adresse aux associations, aux fondations, aux acteurs économiques du secteur de la culture, voire à des organismes publics. La présence d’un acteur du secteur de la culture est requise sur chacun des projets.



Comment candidater ?

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 27 août 2023 à minuit, heure de La Réunion via le lien suivant : Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site internet : www.reunion.gouv.fr ou contacter la DRDFE drdfe@reunion.gouv.fr