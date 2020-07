Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Appel à projets - La Réunion : ce qui nous rassemble

1. CONTEXTE de la consultation

La situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 est un événement inédit dans notre société contemporaine. Elle exerce un impact sur le plan économique dans différents secteurs dont celui de l’audiovisuel et du cinéma. Dans ce cadre, la Région Réunion a décidé de lancer un appel à projets afin de soutenir les acteurs de la filière locale tout en leur permettant d’exprimer leurs sensibilités artistiques à travers un projet commun ayant pour thématique « La Réunion : ce qui nous rassemble ».

Date limite de réception des propositions



Les dossiers doivent être réceptionnés par la REGION REUNION au plus tard :

Le vendredi 31 juillet 2020



2. STRUCTURES POUVANT RÉPONDRE A CET APPEL à PROJET

Cet appel à projets s’adresse aux sociétés de production (SA, SAS, SARL, EURL), dont le siège social est basé à La Réunion, ayant déjà une expérience de la production télévisuelle ou cinématographique et produisant un ou des auteurs ressortissants de La Réunion.



Les entreprises candidates devront constituer une équipe projet composée de professionnels locaux :

Producteur (un seul dossier pourra être déposé par producteur) ;

Auteur(s) ;

Réalisateur ;

Techniciens ;

Acteurs (pour la fiction).



De plus, le porteur de projet devra préciser le nombre de salariés et/ou d’intermittents qui seront mobilisés sur le film.

Il est précisé que les aides attribuées au titre de cet appel à projets (cf infra) s’inscrivent dans le cadre du régime d’aides exempté n° SA 50736 (2017/XA), relatif aux aides à l’écriture de scénarios et au développement, à la production d’œuvres audiovisuelles pour la période 2017-2020, adopté sur la base du règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au JOUE du 26 juin 2014,



3. Thématique

La thématique de cet appel à projet est « La Réunion : ce qui nous rassemble ». Les projets éligibles sont des court métrages d’une durée comprise entre 4 et 7 minutes. Ceux-ci pourront être réalisés dans les genres du documentaire de création, de la fiction (comédie, policiers, drame, action, aventure, biopic, catastrophe, romance) , ou de l’animation.



4. Durée de l’Appel à PROJET

L’appel à projets « La Réunion : ce qui nous rassemble » débutera le 22 juin 2020 et sera clôturé le 31 juillet 2020.



5. Sélection

Un avis concernant les aspects artistiques et techniques du projet sera apporté par la Commission du Film de La Réunion. La sélection des dossiers sera par la suite réalisée par la Région Réunion. Dix projets seront sélectionnés. Ceux-ci composeront une collection de courts métrages sur la thématique précitée et dont la coordination sera assurée par la Commission du Film. Dans ce cadre celle-ci donnera un avis sur les projets pré-montés (avant le PAD, sans mixage et étalonnage) afin de s’assurer que les œuvres rentrent bien dans la thématique de la collection.



Le projet final pourra par la suite être :



Proposé à la diffusion auprès des chaînes locales Réunion la 1ère, Canal + Réunion et Antenne Réunion avec lesquelles la collectivité est en partenariat dans le cadre de la convention CNC-Etat-Région ;

Proposé aux plateformes de service de vidéo à la demande ;

Projeté au musée Stella Matutina ;

Proposé aux salles de cinéma.



6. Modalités de soutien financier

L’aide régionale par projet sera plafonnée à 20 000 €.

Dans le cadre de ce soutien exceptionnel une avance de 70 % sera versée à la notification de l’aide.



7. Dossier de CANDIDATURE

Le dossier devra comporter :



Une lettre de demande de subvention ;



Une présentation du projet incluant nécessairement les rubriques suivantes :

Pitch développé du projet ;

Note d’intention du réalisateur ;

Note de production ;

Budget et plan de financement prévisionnel ;

Calendrier de réalisation.



Une liste nominative et une courte présentation des membres de l’équipe :

Producteur ;

Auteur ;

Réalisateur ;

Techniciens ;

Acteurs (pour la fiction).



Nombre d’intermittents pressentis



Nombre de salariés



Attestation de régularité vis à vis des organismes sociaux ;



Relevé d’Identité Bancaire.



Les projets devront être transmis à la Région Réunion à l’adresse suivante :



Monsieur le Président du Conseil Régional,

à l’attention de la Direction de l’Innovation et du Développement Numérique Service audiovisuel

Hôtel de Région, avenue René Cassin, Moufia, BP 7190,

97719 Saint Denis Messag Cedex 9



Ou envoyés au courriel : service-audiovisuel@cr-reunion.fr



8. Date limite de réception des propositions

Les dossiers doivent être réceptionnés par la REGION REUNION au plus tard :

