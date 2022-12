Appel à projets - Innover en région

Vous êtes une entreprise, une structure fédérant plusieurs entreprises et vous avez un projet innovant* ?Dans le cadre du plan France 2030, la Région et l’État vous accompagnent ! Informations et candidature :L’Appel à projets est ouvert du 01/12/2022 au 31/12/2025*Dans les domaines : Économie verte/bleue, Aménagement, bâti tropical, systèmes énergétiques, numérique, Santé, Sociétés créoles, Écosystèmes terrestres, risques naturels.