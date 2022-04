Appel à projets - Guétali 2022

Public concerné par l’appel à projet :

1. des programmateurs professionnels (hors salles et lieux de création et de diffusion du spectacle vivant),2. des producteurs professionnels,3. les compagnies professionnelles de spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue, cirque de création, arts de la parole…) menant une activité artistique soutenue (création, diffusion, action culturelle) sur le territoire de La Réunion et justifiant d’une création de moins de trois ans., contenant un spectacle en lien avec les thématiques du spectacle vivant qui sont retenues dans le cadre de cet appel à projets :Thématique 1 : la musiqueThématique 2 : la danseThématique 3 : le théâtreThématique 4 : les arts du cirqueThématique 5 : les arts de la paroleThématique 6 : humourThématique 7 : spectacle pluridisciplinaireL’enveloppe maximale accordée sera plafonnée à 25 000 euros par projet (inclus l’organisation et la coordination, les cachets des artistes et intermittents, les frais administratifs et les projets d’action et de médiation).Toutes les modalités et critères d’éligibilité dans les documents à télécharger ci-dessous.Télécharger les documentsDépôt des dossiersLe dossier de candidature fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion à l’adresse suivante :Date limite de dépôt des dossiers :31 mai 2022 à 12h00 (heure locale)