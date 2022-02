Appel à projets - Emplois verts

La valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers exceptionnels de La Réunion participe non seulement à l’amélioration du cadre de vie des Réunionnais, mais aussi à l’attractivité touristique de l’île.Les Emplois Verts contribuent par ailleurs à la lutte contre la dengue, notamment à travers les actions de nettoyage et d’entretien des ravines et chemins.Vous êtes une association, vous souhaitez entretenir, aménager, embellir et protéger les espaces naturels publics de votre commune ?La Région vous accompagne !Dépôt des candidatures jusqu’au 1er avril 2022DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER :