Communiqué Appel à projets Égalité entre les femmes et les hommes à La Réunion : Déposez votre dossier avant le 4 septembre 2023

La direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) lance un appel à projets pour de soutenir des actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 4 septembre prochain. Par NP - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 08:56

Communiqué de la préfecture :



En dépit des avancées au niveau des droits des femmes, d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. L’égalité entre les femmes et les hommes nécessite un engagement fort sur l’ensemble du territoire.





Dans ce contexte et sous l’autorité du préfet de La Réunion, la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) lance un appel à projets annuel « Égalité entre les femmes et les hommes », afin de soutenir des actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à La Réunion.



Qui peut participer à l’appel à projets ?



Sont éligibles à cet appel à projets les actions qui s’inscrivent dans les axes prioritaires de la politique gouvernementale en faveur de l’égalité femmes-hommes en 2023, à savoir :



· La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes,



· L’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes,



· L’accès aux droits et la diffusion de la culture de l’égalité.





Ne sont pas éligibles pour cet appel à projets les dossiers visant à financer :



· Les actions ponctuelles de communication ne s’inscrivant pas dans une démarche pérenne d’intervention auprès du public



· Un reversement de financement à une autre structure



· Les actions de lutte contre la précarité menstruelle



· Les actions pour l’accès à l’hébergement



· Les actions d’accompagnement des personnes mineures en situation de prostitution



Comment candidater ?



· La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 4 septembre 2023 à 23h59, heure de Paris en ligne.



En dépit des avancées au niveau des droits des femmes, d’importantes inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. L’égalité entre les femmes et les hommes nécessite un engagement fort sur l’ensemble du territoire.Dans ce contexte et sous l’autorité du préfet de La Réunion, la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE) lance un appel à projets annuel « Égalité entre les femmes et les hommes », afin de soutenir des actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes à La Réunion.Sont éligibles à cet appel à projets les actions qui s’inscrivent dans les axes prioritaires de la politique gouvernementale en faveur de l’égalité femmes-hommes en 2023, à savoir :· La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes,· L’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes,· L’accès aux droits et la diffusion de la culture de l’égalité.Ne sont pas éligibles pour cet appel à projets les dossiers visant à financer :· Les actions ponctuelles de communication ne s’inscrivant pas dans une démarche pérenne d’intervention auprès du public· Un reversement de financement à une autre structure· Les actions de lutte contre la précarité menstruelle· Les actions pour l’accès à l’hébergement· Les actions d’accompagnement des personnes mineures en situation de prostitution