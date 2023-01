Appel à projets : Educateurs de rue dans une démarche de médiation sociale

Dans le cadre de son plan de mandature et de sa volonté de renforcer la démarche “d’aller vers” et les dispositifs de proximité, le Conseil départemental souhaite poursuivre et déployer le dispositif “Éducateurs de rue dans une démarche de médiation sociale”, financé dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté.



Qui peut répondre à cet appel à projet ?