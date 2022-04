Appel à projets - Économie circulaire EDITION 2022

L’enjeu pour l’ADEME et la Région Réunion est d’impulser une envie de créer et une dynamique de développement sur des champs de l’économie circulaire.L’appel à projets Économie Circulaire doit permettre :d’accélérer la prise en compte de l’économie de la ressource par le territoire, les secteurs d’activités et les entreprises ;d’accélérer l’identification et le montage de projets ;de favoriser et d’accompagner des synergies organisationnelles entre différents acteurs régionaux ;de développer des programmes cohérents et intégrés.A adresser par voie postale ou au service courrier à :Madame La Présidente du Conseil Régional de La RéunionDirection de l’Énergie, de l’Économie Circulaire et de la Biodiversité (DEECB)Avenue René Cassin97719 Saint-Denis Messag Cedex 9