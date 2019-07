Appel à projets : Dispositif régional de coopération dans l’Océan Indien

OBJECTIFS :

avant le 16 septembre 2019 à minuit



Cachet de la Poste ou date de réception de courrier électronique faisant foi L'Appel à projets est téléchargeable sur le site internet de la Région :



ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA RÉUNION DANS LEURS PROJETS DE COOPÉRATION DANS LA ZONE OCÉAN INDIEN.Renforcer les compétences, l’insertion professionnelle de nos jeunes, favoriser la création d’emplois, développer les échanges économiques.➜Volet 1 : Renforcement et valorisation des compétences locales dans la zone océan Indien➜Volet 2 : Amorce aux projets InterregAPPEL À PROJETS UNIQUEMENT DESTINÉS AUX COLLECTIVITÉS,ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS DE LA RÉUNION (AYANT PLUS D’UN AN D’EXISTENCE)Les propositions des candidats devront être adressées par courrier ou déposées contre récépissé au service suivant :Hôtel de Région Pierre Lagourgue / Bureau du CourrierAvenue René Cassin – MOUFIA-BP 7190 - 97719 SAINT-DENIS CEDEX 9Adresse électronique : secretariat.dgacri@cr-reunion.frPour plus d’informations : 0262 48 70 45