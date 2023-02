Une nouvelle bourse de mobilité européenne pour les artistes ultramarins



Appel à projets « Culture Moves Europe »La Commission européenne lance le premier appel à projet « Culture Moves Europe », destiné à la mobilité des artistes ultramarins en Europe.Les artistes, les créateurs et les professionnels de la culture résidant dans les Régions Ultrapériphériques travaillant dans tous les secteurs culturels (musique, arts visuels, arts du spectacle, traduction littéraire, architecture, le patrimoine culturel, design, mode...)La bourse vise à financer des projets d’une durée comprise entre 7 et 60 jours, pour les artistes voyageant seuls, ou entre 7 et 21 jours pour ceux voyageant en groupe :3 séances d’information se dérouleront en ligne le jeudi 9 mars à 12h, le jeudi 6 avril à 14h et le jeudi 4 mai 2023 à 12h - heure métropole.Le lien pour l’inscription aux séances d’information est : https://my.weezevent.com/culture-moves-europe-sessions-dinformation Les candidatures doivent être déposées en ligne : https://gap-online.goethe.de/fr/ Le programme : https://culture.ec.europa.eu/fr/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe L’appel à projet : https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals Contact : culturemoveseurope@goethe.de