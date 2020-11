Appel à projets Culture 2021

La culture représente un axe fort de la politique régionale.Aussi, la Région Réunion poursuivra en 2021 sa démarche d’accompagnement en faveur des actions culturelles et artistiques.Dans le cadre du recensement des projets pour l’année 2021, vous trouverez ci-joint le dossier de demande de subvention accompagné de ses annexes à compléter et à retourner dûment signés avant le 15 décembre 2020 cachet de la poste faisant foi.Les cadres d’intervention dans les différents dispositifs, sont téléchargeables sur cette page.Lisez attentivement les annexes jointes au dossier qui vous guideront dans la formulation de votre projet concernant :- le montage du budget qui devra être équilibré en dépenses/recettes et faire apparaître un multipartenariat.Toute surestimation aurait pour conséquence, lors du solde du dossier, le réajustement de la subvention qui pourrait vous être accordée ;- la présentation en fiche-actions détaillées pour chaque projet, faisant la distinction entre les dépenses d’investissement et de fonctionnement.L’aide régionale ne saurait être sollicitée au titre du seul fonctionnement d’une association.Le dépôt de votre dossier ne préjuge pas de la suite qui lui sera réservée et que tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de dépôt ne sera pas instruit.Téléchargez le dossier de candidature 2021 (demande de subvention) et les cadres d’interventions présents sur cette pageou auprès des services de la Région Réunion :Hôtel de Région - Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel :0262 92 22 96Saint-Denis – Service du Patrimoine Culturel : 02 62 92 47 47Saint-Pierre – Antenne Sud : 02 62 96 97 10Saint-Paul – Antenne Ouest : 02 62 33 46 00Saint-André - Antenne Est : 0262 81 70 69- Toutes les informations dans les documents en téléchargement ci-dessous :- C adre interventions Théâtre, Danse et Arts du Cirque et de la Rue (Cachet de la Poste faisant foi)(cachet de la poste faisant foi)(ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 16h et le vendredi de 7h30 à 12h30) :Adresse : Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE – BUREAU DU COURRIER –Avenue René Cassin Moufia – BP 67190 – 97801SAINT-DENIS MESSAG CEDEX 91 – Chaque porteur de projet devra présenter un dossier par discipline artistique.=> un dossier unique présentant trois projets distincts (ex : danse, théâtre et musique) ne sera pas instruit.2 – L’ensemble des cadres d’intervention des différents dispositifs sont téléchargeables sur cette page.Pour toute demande de renseignements :standard de la DCPC au 0262 92 22 77 - 0262 92 22 96