Appel à projets Culture 2019 LA RÉGION SOUTIENT LES ASSOCIATIONS CULTURELLES





La Collectivité soutient en priorité les projets à vocation professionnelle et d’envergure régionale. Les dossiers de demande de subvention et des cadres d’intervention sont à télécharger sur cette page ou à retirer auprès des services de la Région Réunion (voir documents associés à cette page) :

Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel - Sainte-Clotilde

Service du Patrimoine Culturel - Saint-Denis

Antenne Sud - Saint-Pierre

Antenne Ouest - Saint-Paul

Antenne Est - Saint-André La Région Réunion accorde aux acteurs culturels un délai supplémentaire pour les dépôts de dossier. Date limite de retour des dossiers complets repoussée au 19 Décembre 2018 à l’Hôtel de Région ou dans les antennes La date limite initialement prévue était le : Le 01 Décembre 2018

Présentation générale des dispositifs La Région Réunion poursuivra en 2019 sa démarche d’accompagnement des actions culturelles, artistiques et patrimoniales dans les secteurs suivants :



ARTS PLASTIQUES

Résidences d’artistes

Diffusion et promotion des œuvres des artistes émergents ou confirmés (du local à l’international)

Acquisition de matériel

Acquisition d’œuvres d’art



AUDIOVISUEL

Aide aux festivals de cinéma

Aide à l’équipement des associations (éducation à l’image)

Aide à l’export

Aide aux actions d’éducation à l’image



CULTURES RÉGIONALES

Aide à la mise en œuvre d événements calendaires

Acquisition de matériels

Actions de sensibilisation



DANSE

Projets de création chorégraphique

Résidence

Recherche et écriture

Formations aux techniques spécifiques

Aide à l’export

Acquisition de matériel

Aide à la diffusion en décentralisation « hors les murs »



ÉCOLE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Programmes d’actions, de formations ou d’investissement des écoles d’enseignement artistiques permettant de donner l’égalité des chances d’accès à une formation artistique de qualité au plus grand nombre



LITTÉRATURE

Organisation de manifestations littéraires

Résidences et ateliers permettant aux écrivains de mener un travail personnel d’écriture

Bourses d’écriture

Participation aux salons du livre

Éditions et acquisitions d’ouvrage



MUSIQUE

Aide au projet de création d’album ou de clip

Aide à l’export

Aide à la réalisation de manifestations

Aide aux festivals

Aide à l’investissement



PATRIMOINE

Programmes d’actions et d’investissements liés à la connaissance, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et/ou immatériel



SALLES DE DIFFUSION

Programmation favorisant l’accès du plus grand nombre aux spectacles de qualité, accessibles à tous les publics, en particulier le jeune public et accordant une place prépondérante aux artistes locaux



THÉÂTRE

Projet de création

Résidences permettant de relancer l’écriture théâtrale réunionnaise

Formations aux techniques spécifiques

Programmes de diffusion

Acquisition de matériel

Aide aux scènes-théâtre

Aide à la diffusion en décentralisation « hors les murs »

Aide à l’export

Recherche et écriture



FORMATION

