Appel à projets : Coopération Régionale Océan Indien Jeunes

En tant que régions de l’Union Européenne, La Réunion et Mayotte bénéficient de soutiens financiers communautaires contribuant au développement de leur territoire.



Dans ce cadre, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) présente un volet important consacré à la coopération territoriale européenne, à travers les programmes INTERREG.



Le programme de coopération INTERREG V Océan Indien 2014-2020 constitue la troisième génération de programme de coopération territoriale pour La Réunion. Il a été adopté par la Commission Européenne le 23 septembre 2015 et il comporte un axe prioritaire intitulé « Élever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d’échanges » décliné sur le volet Transfrontalier et sur le volet Transnational.



A ce titre, et dans le cadre d’une coopération régionale OI et de la mobilité des jeunes de l’ensemble de la zone, l’Autorité de Gestion lance un Appel à projets, afin de favoriser l’émergence de projets dans le domaine de l’éducation et de la formation, et de créer ainsi des effets leviers au bénéfice du développement des territoires concernés avec la résolution d’enjeux d’intérêt commun.



Il s’agit donc de participer activement au processus global d’intégration régionale, entre La Réunion, Mayotte et les pays de la Zone Océan Indien.



Pour la suite de l'article et les renseignements sur le volet transnational et le volet transfrontalier rendez-vous ici.